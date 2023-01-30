В ДНР рассказали об успехах российской армии в Угледаре

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Вооруженные силы России закрепились в восточной части Угледара в Донецкой Народной Республике, также идут бои в его окрестностях, сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Он уточнил, что продолжается продвижение ВС РФ.

По угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

27 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Угледара может в корне изменить расклад сил на передовой. Кроме того, такой успех обеспечит выход российских сил на Красноармейское и Кураховское направления.

Ранее Кимаковский заявил, что российские военные вошли в Угледар и уже ведут бои на окраине города. По его словам, силы ВСУ отчаянно пытаются отбить наступление российской армии.

25 января военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны под Угледаром и отошли в город. По его данным, ВСУ заняли позиции в шахте на окраине города. Военкор отметил, что Угледар является немаленьким городом с промзонами и высотными домами, поэтому населенный пункт «нужно брать в тиски, а затем делать котел».