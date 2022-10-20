В ДНР рассказали о ситуации на Угледарском направлении Комбат НМ ДНР Индус назвал ситуацию на Угледарском направлении стабильно напряженной

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Командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным Индус заявил, что оперативная ситуация на Угледарском направлении остается стабильно напряженной. По его словам, украинская сторона продолжает прощупывать линию фронта, оправляя на вылазки разведывательно-диверсионные группы, сообщает РИА Новости.

От Великой Новоселовки до Угледара действуют короткие мобильные группы, пытаются пешими захватами, пытаются в обход без большого применения техники. Мы готовы, мы предупреждены, проводим фортификационные работы, проводим обучение, дополнительное минирование, пристреливаем огневые точки, учимся взаимодействовать с артиллерией, пехотой и БПЛА, готовы к любому развитию событий, — пояснил Индус.

Он добавил, что украинцы стараются не собирать много техники в одном месте. По его мнению, их опасения связаны с возможными быстрыми ударами российской артиллерии и ВКС.

Угледарское направление является приоритетным для полного освобождения ДНР. Сам город Угледар пока находится под контролем ВСУ.

Ранее секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами «Ахмата» на Донецком направлении, заявил, что бойцы спецназа и Народной милиции ЛНР продвинулись в Соледаре в ДНР. Только за 18 октября российские силы продвинулись на один километр, отметил он, уточнив что для продвижения в городских условиях такое расстояние является очень хорошим результатом.