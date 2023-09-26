В ДНР рассказали о ситуации на Авдеевском и Марьинском направлениях СВО Пушилин: ВС РФ улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях

Фото: МО РФ

За последние сутки ВС РФ улучшили свои позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, российские военные также ликвидировали несколько опорных пунктов ВСУ.

Авдеевское и Марьинское направления: за последние сутки есть объективные улучшения позиций, сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника, — сказал Пушилин.

На Угледарском направлении существенных изменений нет, а ВСУ собирают «определенные силы», отметил он.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт и полевой склад боеприпасов украинских войск на Южно-Донецком направлении. Кроме этого, пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного.

Также расчетом самоходной артиллерийской установки «Малка» поражены пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины в Новомихайловке, Константиновке и Зеленом Поле. Российская авиация нанесла удары по живой силе и технике ВСУ.

До этого российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ с вертолетов Ка-52 и Ми-28 на Запорожском направлении в зоне СВО. Украина перебрасывала около 30 бойцов в одну из лесополос, в результате атаки они погибли.