В ДНР рассказали о расстреле «азовцами» солдат ВСУ под Кременной Марочко: «азовцы» расстреляли троих солдат ВСУ под Кременной

Фото: МО Украины

Боевики украинского нацподразделения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) расстреляли троих военнослужащих ВСУ под Кременной, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, тела убитых они сбросили в реку Северский Донец.

Марочко пояснил, что пикап с символикой «Азова» был замечен в районе населенного пункта Дроновка в ходе аэроразведки. В его кузове находились трое солдат ВСУ, которых привезли к реке.

Два боевика вытолкали военнослужащих из кузова и расстреляли, а их тела сбросили в реку, — сказал Марочко.

Ранее офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС России с позывным Аид рассказал, что украинская армия старается уничтожать своих военнослужащих, попавших в плен, еще у линии фронта. По его словам, таким образом командование ВСУ стремится предотвратить утечку информации.

До этого Марочко сообщал о расстреле двумя украинскими военными своего сослуживца, который пытался помешать им сдаться в плен. На допросе они рассказали, что тот был участником боевых действий в Донбассе до начала СВО и занимался пытками местного населения.