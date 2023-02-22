В ДНР предсказали, чем обернется поставка Киеву JDAM-ER Власти ДНР: при поставках Киеву JDAM-ER на Донбассе не останется безопасных мест

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Если Украине поставят бомбы дальнего радиуса действия Jdam-ER, то в Донбассе не останется безопасных мест, заявил в эфире «Россия 1» советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, из-за этих снарядов зона поражения существенно расширится.

На данный момент ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно. Мы пока не сталкивались с этими боеприпасами. Но если их правда поставят, то безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, практически не останется, — сказал Гагин.

В декабре прошлого года сообщалось, что в новый пакет военной помощи США для Украины войдут зенитно-ракетные комплексы Patriot. Сроки поставок как этих ЗРК, так и бомб Jdam не уточнялись.

При этом Bloomberg сообщает, что США поставят Украине бомбы дальнего радиуса действия Jdam-ER с GPS-наведением, способные поражать цели на расстоянии до 72 км. Комплект устанавливается на неуправляемые бомбы, а после сброса — «раскрывает крылья», что позволяет «утроить дальность действия оригинального оружия» В Пентагоне официально не подтверждали отправку этих боеприпасов, производством которых занимается корпорация Boeing.