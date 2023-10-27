В ДНР рассказали о последствиях обстрелов территорий со стороны ВСУ В ДНР два человека пострадали при обстрелах со стороны ВСУ 26 октября

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Два человека получили ранения в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «ДНР в СЦКК». Уточняется, что инциденты произошли 26 октября.

По имеющимся данным, в Калининском районе Донецка пострадал мужчина 1978 года рождения. Кроме того, были повреждены три многоквартирных дома, газопровод и три автомобиля.

Также ранения получил мужчина 1957 года рождения в населенном пункте Никольское. В Горловке в результате обстрела повреждены несколько частных жилых домов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что украинские военные вплотную подошли к российской границе и атаковали село Красный Хутор в Белгородской области с помощью снайперских винтовок. По данным канала, в результате нападения никто не пострадал. Минобороны России данную информацию не комментировало.