В ДНР рассказали о новой тактике ВСУ Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ перестали бросать в бой крупные силы и начали действовать малыми группами

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины перестали бросать в бой крупные силы, как это было в начале контрнаступления, заявил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, ВСУ начали действовать малыми группами.

Противник не бросает такие крупные силы, как в начале контрнаступления, пытается действовать малыми группами. Но к этому наши подразделения готовы и достаточно успешно справляются с поставленными задачами, — сказал Пушилин.

Ранее военкор Александр Коц сообщил о больших потерях ВСУ при использовании новой тактики москитного продвижения в Запорожской области в направлении Пятихатки — Жеребянки.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия начала наступление с использованием новых резервов на значительном участке фронта в районе Орехова. По его словам, российские военные ответили на это интенсивным обстрелом.

Контрнаступление ВСУ началось с атак на российские позиции, расположенные на стыке Запорожской области и ДНР. 6 июня факт начала наступления подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. За это время войска противника достигли весьма скромных, лишь тактических успехов. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, почему так произошло и какие варианты развития натиска еще остались у ВСУ.