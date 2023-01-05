В ДНР рассказали о наемниках из западных спецподразделений на Украине Офицер НМ ДНР Баевский: на Украину едут западных наемники из спецподразделений

Фото: МО Украины

Значительное количество бойцов западных спецподразделений едет на Украину под видом наемников, рассказал подполковник Народной милиции депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский. В беседе с журналистами ТАСС он подчеркнул, что в страну приезжают уже слаженные группы. По словам Баевского, речь идет о подготовленных бойцах, которые специализируются на подобных операциях.

Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как «уволились» и приехали на Украину под личиной наемников. Вы же понимаете, что есть совсем небольшой промежуток времени между их прибытием и выходом на задание. Максимум пара месяцев, — сказал подполковник.

Баевский заметил, что за указанный срок нельзя подготовить и сладить отделение на должном уровне для диверсионного либо разведывательного выхода. Поэтому офицер сделал вывод, что на Украину приезжают уже подготовленные группы бойцов.

Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что ситуация в зоне соприкосновения на Украине осложняется тем, что на стороне Киева ведут боевые действия тысячи иностранных наемников из более чем 50 стран мира. Он подчеркнул, что часть из них принимает участие в боях против Донбасса с 2014 года.

Он добавил, что ЛНР в ходе проведения спецоперации «столкнулась с более откровенным участием НАТО» в конфликте, что проявляется в том числе и в количестве поставляемого оружия военно-политическим блоком на территорию Украины.