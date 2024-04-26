Вооруженные силы Украины ушли с позиций на первой линии обороны в селе Бердычи, сообщил ТАСС советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский. Бои происходят на Авдеевском направлении, ВСУ понесли в селе большие потери в военной технике и личном составе. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ пока нет.
Средства объективного контроля зафиксировали многочисленные факты бегства украинских сил с первой линии обороны в селе Бердычи, — заявил Кимаковский.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что группировки российских войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать подразделения Вооруженных сил Украины с занимаемых рубежей. Он сообщил, что были взяты под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка, а также расширена зона контроля в Бердычах и Георгиевке.
До этого Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что российские силы выдавливают бойцов Вооруженных сил Украины из леса вокруг Часова Яра. Стало известно, что дивизии Воздушно-десантных войск РФ продолжают улучшать тактическое положение на переднем плане.