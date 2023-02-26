В ДНР рассказали, как подрыв дамбы в Артемовске повлияет на наступление Советник врио главы ДНР Гагин: подрыв дамбы не изменит темпы наступления российских сил

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Экипаж танка Т-90М «Прорыв»

Подрыв ВСУ дамбы в Артемовске не изменит темпы наступления российских сил, заявил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что в городе продолжаются ожесточенные бои, сохраняется сложная гуманитарная обстановка.

Разрушенная дамба Северного ставка не окажет влияния на дальнейшее наступление на позиции Вооруженных сил Украины в Артемовске. Это лишь создало дополнительные неприятности местному населению, которое использовало подвалы в качестве убежищ, — сказал он.

25 февраля украинские военные подорвали дамбу Северного ставка в черте Артемовска. Вода затопила ряд улиц в городе, в ближайшее время затопление города не прекратится и воды будет больше.

Ранее полевой командир ВСУ с позывным Мадьяр признал резкое усложнение ситуации в Артемовске. Он подчеркнул, что в городе идут жестокие бои. По словам Мадьяра, на северном фланге в прорыв идут бойцы ЧВК «Вагнер», которые пытаются окружить Артемовск.