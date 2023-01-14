В ДНР рассказали, как наемники «пристреливали» украинских артиллеристов РИА Новости: иностранные наемники пристреливали артиллерию ВСУ по жилым кварталам

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель села Опытное Артемовского района ДНР Александр Щербин рассказал РИА Новости, что иностранные наемники «пристреливали» поступившую с Запада артиллерию по жилым кварталам населенного пункта. Так они обучали украинских военных пользоваться западной техникой.

Там американцы были, поляки, англичане. Даже итальянцев встречал пару раз. В Опытном их в принципе было больше, чем ВСУ, — рассказал мужчина.

Он добавил, что на территории села наемники обучали, как использовать западную артиллерию.

Я вообще такую ни разу не видел. На них такие плюсы еще были нарисованы. Тогда интернет еще был, я забил, очень похожи на польскую саушку (самоходную артиллерийскую установку — NEW.ru). Их четыре штуки было, — уточнил Щербин.

По его словам навыки артиллеристы отрабатывали по жилым кварталам села.

Ранее подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский заявил, что значительное количество бойцов западных спецподразделений едет на Украину под видом наемников. Он подчеркнул, что в страну приезжают уже слаженные группы. По словам Баевского, речь идет о подготовленных бойцах, которые специализируются на диверсионных или разведывательных выходах.