В ДНР рассказали, что может появиться на месте «Азовстали» Пушилин: на территории «Азовстали» могут появиться малые предприятия

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Завод «Азовсталь»

На территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут появиться малые промышленные предприятия, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью телеканалу «Беларусь-1». По его словам, подходы к развитию города были кардинально изменены в силу разных обстоятельств.

Эта зона будет подготовлена, рекультивирована, зачищена под промышленный парк, под, может быть, малые промышленные предприятия, — сказал Пушилин.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что принято окончательное решение построить на месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе технопарк. По его словам, план подготовят после разминирования территории.

Позже Пушилин заявил, что найден стратегический инвестор для проекта технопарка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Он при этом не стал называть конкретную компанию или предпринимателя, но добавил, что проектом занимаются специалисты профильных ведомств на федеральном и региональном уровнях. По его словам, все должно вписаться в мастер-план города.