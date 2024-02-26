В ДНР рассказали, чем ВСУ сейчас обстреливает Донецк Пушилин: после потери Авдеевки ВСУ по Донецку стали «применять» HIMARS

Вооруженные силы Украины после потери Авдеевки стали применять системы залпового огня HIMARS при обстрелах Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, ВСУ лишились способности «достать» до города артиллерией.

С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов мы говорим, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружения, допустим, из артиллерии. Тем не менее противник сейчас использует дорогостоящее западное вооружение, в том числе дальнобойные HIMARS, и совершает точечные обстрелы Донецка, — сказал Пушилин.

Ранее ВСУ обстреляли лабораторный корпус Республиканской клинической больницы им. Калинина в Калининском районе Донецка. В результате попадания из РСЗО натовского образца в здание пострадали две сотрудницы медицинского учреждения. Одна из них находится в состоянии средней степени тяжести. В здании были частично повреждены кровля, перекрытия и остекление корпуса. Кроме того, повреждения получили три жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и психоневрологический диспансер в Петровском районе Донецка.

До этого ракета ВСУ взорвалась у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На фото можно увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену библиотеки с выбитыми окнами. В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что обстрел Донецка велся из РСЗО HIMARS.