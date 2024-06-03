В ДНР раскрыли число перехваченных за неделю дронов ВСУ УФСБ по ДНР за неделю перехватило свыше 180 украинских беспилотников

Фото: МО Украины

Управление ФСБ России по ДНР за прошедшую неделю обнаружило и перехватило свыше 180 украинских беспилотников в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой, сообщает пресс-служба штаба обороны ДНР. Отмечается, что дроны были подавлены благодаря слаженной работе системы радиоэлектронной борьбы «Купол» и взрывотехников УФСБ.

За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 185 украинских беспилотников, — сообщили в ведомстве.

Как отметили в спецслужбе, один из разведывательных дронов ВСУ был перехвачен в районе Зуевской ТЭС. Беспилотник португальского производства проводил аэроразведку обороны инфраструктурного объекта.

Еще один разведывательный дрон подавили вблизи одного из объектов энергетической инфраструктуры в Киевском районе Донецка. Взрывотехники УФСБ успешно обезвредили беспилотники с помощью специальных технических средств.

Минобороны России ранее сообщило, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» за последний месяц сбил вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несколько крупных БПЛА, в том числе «Лелека-100». Зенитчики постоянно осуществляют мониторинг воздушного пространства в поисках целей противника, уточнили в ведомстве.