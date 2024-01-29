В ДНР при обстреле ранен священник В ДНР сообщили об ударе ВСУ по монастырю у Волновахи

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В результате обстрела Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольском на юге ДНР со стороны ВСУ ранен священник, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. По их данным, пострадавшего доставили в одну из больниц на юге республики.

В Никольском вновь обстреляли монастырь, ранен священник, — говорится в сообщении.

В администрации Волновахского района рассказывают о регулярных обстрелах монастыря со стороны ВСУ. По данным РПЦ, жертвами этих обстрелов стали сотрудники и насельники обители, а большая часть строений здания разрушена. Между тем в монастыре по-прежнему проживают несколько десятков монахов.

В Алапаевском мужском монастыре сообщили, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб священнослужитель Терентий. Священнослужитель отправился в зону специальной военной операции в декабре 2022 года, а до этого собирал гуманитарную помощь для беженцев. В зоне СВО он помогал перевозить раненых. В одну из таких поездок в санитарный автомобиль попал снаряд. Отмечается, что погибли все, кто находился внутри машины.

В августе ВСУ нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Корсунка. В результате атаки повреждена школа, а также одно из зданий Корсунского Богородичного монастыря.