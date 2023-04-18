В ДНР предупредили об опасности для «Вагнера» в Артемовске Старший лейтенант Матюшин: ЧВК «Вагнер» в Артемовске рискует оказаться в кольце ВСУ

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что ВСУ планируют взять в кольцо в ДНР Артемовск (Бахмут), который в настоящий момент берут под контроль бойцы ЧВК «Вагнер». Помочь избежать этого может российская авиация, уничтожая скопления украинских формирований в Часовом Яре, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске и Северске, отметил военкор в интервью URA.RU.

О том, что ВСУ собираются делать кольцо, брать в окружение «Вагнер», они говорили еще в феврале, когда ЧВК довольно активно продвигалась в Артемовске. Создастся такой некий бутерброд. Когда в кольце будут находиться украинские войска, их будут окружать вагнеровцы, а самих «вагнеров» будут окружать непосредственно ВСУ, — пояснил Матюшин.

Он считает необходимым держать под контролем все дороги в город и периодически уничтожать те части, которые направляются на подкрепление. По резерву противника следует бить и дальнобойной реактивной артиллерией, и авиацией, что и делается, добавил старший лейтенант НМ ДНР.

По мнению Матюшина, артиллерия ВС России активно работает над ликвидацией готовящихся к наступлению украинских войск, а авиация делает это за линией фронта, там «размолачиваются непосредственно резервы».

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают вести бои за Артемовск. Бойцы, как подчеркнули в ведомстве, за сутки взяли под контроль два квартала на северо-западе и в центральной части города. Члены ЧВК действуют при поддержке ВДВ и сил «Южной» группировки войск ВС РФ.