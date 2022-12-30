В ДНР погиб замглавы отдела военного СУ СК по объединенной группировке сил

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В Донецке погиб замначальника отдела военного следственного управления СК по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков, сообщает ведомство. Уточняется, что его не стало во время обстрела города.

При исполнении служебных обязанностей в ходе проведения специальной военной операции в Донбассе погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил), — говорится в сообщении.

Рыбаков погиб 30 декабря 2022 года. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности, подчеркнули в Следкоме.

У Рыбакова остались жена и двое малолетних детей. Глава Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего. Он поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

Ранее в возрасте 69 лет умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками ВС России генерал армии Алексей Маслов. Причина кончины, а также дата и место прощания не уточнялись.