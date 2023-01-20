В ДНР подтвердили взятие под контроль населенного пункта Клещеевка В Штабе теробороны ДНР подтвердили взятие под контроль населенного пункта Клещеевка

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Российские Вооруженные силы взяли под контроль Клещеевку под Артемовском в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР. Подробности не приводятся.

По состоянию на 20 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Клещеевку, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщает о полном взятии под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска. Пригожин подчеркнул, что вокруг села по-прежнему идут ожесточенные бои. Минобороны России информацию о взятии Клещеевки не подтверждало.

Пригожин подчеркнул, что, вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. По его словам, украинские военнослужащие работают четко и слаженно, «цепляются за каждый метр земли».

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что взятие Клещеевки грозит ВСУ разрезанием всех дорог и троп, которые снабжают группировку вблизи Артемовска. По его словам, в случае взятия российскими войсками Артемовска украинская группировка в Донбассе попадет в окружение, также удастся нарушить устойчивость оборонительных сил ВСУ и взять под контроль направление на Краматорск.