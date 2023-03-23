Диверсанты пытались подорвать ЛЭП в ДНР Росгвардия обезвредила бомбу под опорой ЛЭП в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Тротиловая шашка в руках сапера ВС РФ

Служащие Росгвардии предотвратили подрыв опоры линии электропередачи в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале ведомства. Взрывчатка была найдена у одной из опор, после чего уничтожена накладным зарядом. Пострадавших нет.

Саперы обнаружили самодельное взрывное устройство у основания одной из опор высоковольтной линии электропередачи вблизи населенного пункта. СВУ представляло собой два металлических цинка из-под патронов, наполненных тротиловыми шашками. Разминирование длилось несколько часов. Росгвардейцы аккуратно отсоединили взрывчатку от опоры, перенесли на несколько десятков метров и, соблюдая меры безопасности, уничтожили накладным зарядом, — говорится в сообщении Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что инженерная разведка вдоль всей линии ЛЭП проводится сотрудниками Росгвардии ежедневно. Это делается для комфортной работы больниц, школ и муниципальных учреждений, добавили в Росгвардии.

Ранее командир российского добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай заявил, что ВС РФ начали применять в зоне военной операции мощные планирующие бомбы массой полторы тонны. Он уточнил, что бомбы использовались при нанесении ударов по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР.