В ДНР по поручению Путина создадут центр комплексной реабилитации инвалидов Путин поручил создать в ДНР до 15 ноября центр комплексной реабилитации инвалидов

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В Донецкой Народной Республике до 15 ноября 2023 года следует создать центр комплексной реабилитации и адаптации инвалидов, включая пострадавших в боевых действиях. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Поручения главы государства поступили после встречи с инвалидами и представителями общественников, которая прошла в ноябре.

Правительству совместно с правительством Донецкой Народной Республики создать в Донецкой Народной Республике центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий. Срок — 15 ноября 2023 года, — говорится в сообщении.

Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.

Правительство России ранее выделило 10,37 млрд рублей из резервного фонда на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины.

Указ о выплатах был подписан Путиным 27 августа. Согласно документу, беженцам полагается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эту сумму также могут получить и люди с ограниченными возможностями. Инвалиды I группы, дети-инвалиды и пенсионеры старше 80 лет получат доплату в три тысячи рублей. Кроме того, пятитысячное ежемесячное пособие будет выплачиваться ветеранам ВОВ.