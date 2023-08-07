В ДНР ответили на призыв немецкого депутата передать ВСУ ракеты Taurus Гагин предложил доставить российские дальнобойные ракеты «прямо на территорию Германии»

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Ракета Taurus

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин ответил на призыв депутата бундестага ФРГ Андреаса Шварца о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus доставить часть российских ракет «на территорию Германии», сообщает РИА Новости. Шварц выступил с такой инициативой накануне.

В свою очередь, оставляю за собой право предложить, как гражданин Российской Федерации с активной личной позицией, передать напрямую Германии часть наших дальнобойных ракет — прямо на территорию Германии, — сказал Гагин.

Как писали немецкие СМИ, Шварц объяснил свою инициативу тем, что у украинской армии нет авиации для поддержки контрнаступления. Поэтому, по его словам, «остаются только ракеты типа Taurus». Парламентарий уверен, что их наличие повысит эффективность наступления ВСУ. Идею поддерживают ряд политиков, входящих в партию канцлера Германии Олафа Шольца. При этом они предлагают составить перечень территорий, по которым Киеву будет запрещено наносить удары указанными ракетами.

Несколько дней назад министр обороны ФРГ Борис Писториус в очередной раз высказался против передаче Украине ракет Taurus. Главным приоритетом и компетенцией ФРГ, по его словам, являются противовоздушная оборона, учебная поддержка, инженерная и бронетанковая техника. В то же время министр не исключил, что Берлин все же может предоставить в будущем Киеву эти ракеты.