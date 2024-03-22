В ДНР осудили бойцов «Азова» за жестокое обращение с гражданскими Суд вынес приговор десяти бойцам «Азова» за обстрел жилых домов Мариуполя

Фото: МО Украины

Верховный суд ДНР приговорил к длительным срокам десять боевиков украинского националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением.

Отмечается, что 15 апреля 2022 года военнослужащие производили обстрелы из минометов VZ-82 калибра 120 мм по жилому массиву на западной окраине Мариуполя. Всего они израсходовали около 100 мин.

Судом ДНР вынесены приговоры военнослужащим войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк «Азов»): Артему Вышняку, Сергею Гайковичу, Семену Северине, Сергею Самохвалу, Дмитрию Клусенко, Евгению Лавренко, Денису Федирко, Дмитрию Кучерявому, Ивану Ножечкину и Егору Яковенко. <...> Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на длительные сроки, — говоритсяв сообщении.

Как сообщалось ранее, суд в ДНР вынес обвинительный приговор фельдшеру 36-й отдельной бригады мотопехоты Вооруженных сил Украины Виталию Матвиенко. Его приговорили к 30 годам лишения свободы за убийство мирных жителей Мариуполя.

До этого суд ДНР также вынес вердикт по делу бойца «Азова» Дмитрия Шегая. Он был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство гражданского в Мариуполе весной 2022 года.