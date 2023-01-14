В ДНР оценили возможные поставки Украине бронемашин Stryker В ДНР заявили, что поставки Киеву бронемашин Stryker говорят об истощении запасов у ВСУ

Фото: Spc. Osvaldo Fuentes/Keystone Press Agency/Global Look Press

БТР Stryker

Возможная отправка США в Киев бронетранспортеров Stryker свидетельствует о том, что вооруженным силам Украины нечем пополнять запасы легкой бронетехники, заявил ТАСС источник в Народной милиции Донецкой Народной Республики. По его словам, сами Stryker ничего революционного из себя не представляют.

Газета Politico ранее сообщила, что в Пентагоне рассматривают возможность отправки в Киев партии Stryker.

Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП, которые были раньше, уже не хватает. Те запасы архаичных БМП-1, которые поставлялись из Восточной Европы, уже выбиты, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что вариант с поставками Stryker возник из-за того, что у ВСУ не хватает легкой бронетехники не только для восполнения потерь в уже сформированных частях, но и для того, чтобы сформировать какие-то части из новых мобилизованных.

Также собеседник агентства назвал Stryker бронетранспортером, способным защитить личный состав лишь от стрелкового оружия небольшого калибра.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что передача Киеву американских бронетранспортеров Stryker никак не поможет обороне Украины, поскольку они используются для наступательных действий. При этом он считает, что данные БТР следует использовать только в рейдовых операциях, которые не предусматривают серьезного противника, так как они не обладают качественной бронезащитой.