В ДНР оценили шансы украинских военных прорвать оборону ВС России Экс-президент Южной Осетии: ВСУ не смогут прорвать оборону РФ в Клещеевке

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины не смогут прорвать оборону российских войск в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике, заявил заместитель командующего добровольческим штурмовым корпусом «Экспедиционный» (ДШК (Э)) по военно-политической работе, бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он добавил, что угроза окружения Артемовска отсутствует, передает ТАСС.

Что касается Клещеевки, там тяжелая ситуация, но то, что говорят, что Клещеевка полностью под контролем Украины, это далеко не так. В районе Клещеевки действует ряд подразделений корпуса, сил ВСУ не хватит, чтобы прорвать их оборону, поэтому угроза окружения Артемовска отсутствует, — заявил Бибилов.

Начальник пресс-центра российской военной группировки «Юг» Вадим Астафьев ранее сегодня, 15 октября, рассказал, что ВС России успешно отразили пять атак со стороны Вооруженных сил Украины в различных районах ДНР. В ходе одной из атак ВСУ в районе Орехово-Василевки российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 2-го батальона 56-й механизированной бригады ВСУ.

11 октября Астафьев сообщал, что российские военные отразили атаку противника около Клещеевки. Более того, на Донецком направлении они вклинились в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров.