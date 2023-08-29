Названы самые горячие точки в ДНР Пушилин: самые горячие точки в ДНР находятся у Урожайного и Старомайорского

Фото: МО РФ

Самые горячие точки в Донецкой Народной Республике находятся в районе Урожайного и Старомайорского, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live». Он подчеркнул, что украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения в районе этих населенных пунктов. Обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней, добавил Пушилин.

Самые горячие точки у нас — их две именно на территории фронта по линии Донецкой Народной Республики — это Южно-Донецкое направление, Урожайное, Старомайорское, где противник. Это «серая зона» все же сейчас, потому что и противник тоже не имеет возможности закрепиться в Урожайном — негде закрепляться, — сказал врио главы ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что подразделения Вооруженных сил России улучшили свои позиции на Авдеевском направлении в ДНР. На Южно-Донецком направлении ВСУ пытаются обойти село Урожайное с восточной стороны, однако эти попытки пресекаются, подчеркнул он.

До этого военный эксперт Алексей Суконкин сообщил, что ВСУ понесли очень большие потери на Купянском направлении, где бросили все силы на безуспешные попытки прорыва в районе Работино и Урожайного. По словам аналитика, главком украинской армии Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский вопреки рекомендациям Запада пытаются закрепиться и усилить оборону близ Купянского района.