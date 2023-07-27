В ДНР назвали число детей, погибших при обстрелах ВСУ в Донбассе Пушилин: с 2014 года под обстрелами ВСУ в Донбассе погибли 228 детей

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Врио главы ДНР Денис Пушилин

В результате обстрелов со стороны украинских войск с 2014 года в Донбассе погибли 228 детей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Такие данные он опубликовал в своем Telegram-канале в годовщину атаки ВСУ на Горловку, которая забрала жизни 13 человек.

Скорбный список убитых киевским режимом детей продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей, — сказал Пушилин.

По его словам, крайне важно, чтобы дипломатические сотрудники других стран видели, какие преступления совершают их правительства. Как предположил Пушилин, у кого-то может проснуться совесть, а значит, миру необходимо показать, кто несет ответственность за гибель детей Донбасса.

Наша задача сделать так, чтобы ни один военный преступник не ушел от наказания, — заключил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели девочки в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на поселок Раздольное рано утром 20 июля. Он выразил соболезнования родным и близким ребенка и пообещал оказать им всю необходимую поддержку.

Кроме того, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в Запорожской области жертвой атаки украинских войск стал мальчик. Ребенок учился в четвертом классе. Он погиб, когда ВСУ обстреляли поселок Тарасовка.