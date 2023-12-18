В ДНР нашли тайник с секретной документацией СБУ ФСБ: в ДНР нашли тайник с секретными документами СБУ по спецоперации

Фото: nac.gov.ru

Силовики нашли тайник с секретной документацией СБУ в Волновахском районе ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. По словам представителей ведомства, бумаги затрагивали вопрос эвакуации перед началом СВО.

В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО. В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб, — уточнили в ведомстве.

Ранее у главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного и его сотрудников обнаружили прослушивающие устройства. Приборы изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика. СБУ возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 359 УК (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

До этого украинские СМИ предположили, что убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, вероятно, организовала Служба безопасности Украины. По словам источников в спецслужбе, Кива был убит из стрелкового оружия на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево, кроме того, экс-депутат неоднократно выступал с критикой и обвинениями в адрес действующего руководства страны. К расследованию уже подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.