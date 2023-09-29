В ДНР нашли напечатанные в НАТО украинские экстремистские книги

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В библиотеках города Донецка выявлены книги, которые содержат признаки экстремизма, но не входят в федеральный список экстремистской литературы, передает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности министра культуры ДНР Михаила Желтякова. По его словам, в течение трех месяца сотрудники ведомства изучали собственные библиотечные фонды, а также библиотеки новых территорий, присоединенных к республике после 2014 года. Выявленная экстремистская литература передана в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Также отмечается, что в библиотеках были обнаружены книги и материалы, отпечатанные в различных странах-членах НАТО, в том числе США, Канаде, Великобритании, Франции и ФРГ. Большая часть литературы присылалась из-за рубежа как частными лицами, так и иностранными фондами.

Эксперты отмечают, что эта литература посвящена истории Украины XX века и продвигает националистическую повестку. Среди обнаруженных материалов были книги основателя украинского интегрального национализма Дмитрия Донцова, произведения Семена Петлюры, а также жизнеописание Евгения Коновальца. Некоторые из этих материалов датированы серединой XX века.

Отмечается также, что большая часть литературы была исключена из каталогов библиотеки имени Крупской еще в 2014 году, после объявления независимости ДНР, и с тех пор не выдается читателям.

Ранее сообщалось, что изменения предложили внести в статью 280 Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф в размере 100–300 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до четырех лет за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В эту статью хотят добавить новый состав — публичное оправдание или пропаганда экстремизма. За него планируется предусмотреть наказание в виде пяти лет лишения свободы.