Украинская сторона забросила на территорию Донецкой Народной Республики группу диверсантов, состоящих из членов батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказали в МГБ ДНР. По обнародованным данным, схрон с оружием для них находился в Мариуполе. Сейчас власти работают над задержанием участников диверсионной группы, говорится в Telegram-канале ведомства.