Украинская сторона забросила на территорию Донецкой Народной Республики группу диверсантов, состоящих из членов батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказали в МГБ ДНР. По обнародованным данным, схрон с оружием для них находился в Мариуполе. Сейчас власти работают над задержанием участников диверсионной группы, говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе проведения оперативных мероприятий МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию республики диверсионной группы из числа организации «Азов» и подготовки ими серий диверсионно-террористических актов в отношении органов власти и мирного населения республики, — отмечается в сообщении.