В ДНР ликвидируют Пенсионный фонд Пушилин своим указом ликвидировал Пенсионный фонд ДНР

Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики будет ликвидирован в течение полугода, соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин. Он установил срок завершения процедуры упразднения ПФ не позднее шести месяцев.

Контроль исполнения настоящего указа возложить на заместителя председателя правительства ДНР Толстыкину Ларису Валентиновну. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, — сказано в документе.

В конце июня первое полноформатное отделение банка «Сбер» открылось в Донецке. В церемонии открытия офиса также принял участие зампред правления финансовой организации Станислав Кузнецов. Он заявил, что приход банка даст новый импульс развитию ряда отраслей экономики ДНР. Также он добавил, что в этот же день будут открыты несколько офисов в Луганской Народной Республике. Кузнецов подчеркнул, что стоимость всех банковских продуктов и тарифов компании будет такой же, как и в других городах России.

Ранее Денис Пушилин подписал указ, согласно которому три дня в году Донецк будет именоваться старым названием Сталино. Так город назывался с 1929 до 1961 года. Старое название будет возвращаться Донецку 9 мая, 22 июня и 8 сентября — в День Победы, День начала Великой Отечественной войны и День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.