В ДНР и ЛНР развеяли миф о совершенстве HIMARS СЦКК ДНР и ЛНР: у ракет к РСЗО HIMARS нередко отказывает боевая часть

Ракеты к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS M142 несовершенны, у них порой не срабатывает боевая часть, заявили представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Имеются свидетельства этого, отметил замруководителя представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов, сообщает РИА Новости.

Ракеты М31 от РСЗО HIMARS M142 несовершенны, и уже более пяти случаев на нашем примере, когда идет несработка боеприпаса, то есть боевой части взрыватель не подал импульс для срабатывания, — пояснил он.

В СЦКК добавили, что исследовали фрагменты и поражающие элементы ракет, взятых с мест обстрелов городов и районов ЛНР. Отличительными элементами ракет М31 от РСЗО HIMARS M142 названы желтый окрас корпуса и насечка в виде ромбов на боевой части ракеты.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные не могут достать до российских сил с помощью РСЗО HIMARS. По словам военного, ВС РФ отошли на расстояние, которое не удается покрыть американской ракетной системой.