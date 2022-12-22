В ДНР гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку ВСУ РИА Новости: гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила украинскую зенитную установку

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку украинских войск. Это произошло в районе села Водяное в ДНР, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что точные удары по противнику нанес расчёт орудия Д-20. Удар был эффективным благодаря работе аэроразведки, которая выявила перемещение зенитной установки ВСУ на базе многоцелевого легкого бронированного транспортёра.

Подняли квадрик, начали искать, увидели ее работу с лесополосы. Это получается недалеко от посёлка Северное. Это уже за Опытным и за Водяным, — рассказал агентству командир батареи с позывным Медведь.

По его словам, затем корректировщики навели по технике ВСУ орудие, для его уничтожения потребовалось несколько снарядов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил,что вооруженные силы Украины отказались от наступления в пользу оборонительных действий и ежедневно вытесняются с занимаемых позиций в Донбассе. По его словам, украинские военные несут большие потери.