В суд для заочного рассмотрения направлено уголовное дело в отношении наемника из Франции Куэсты Хьюго Джулиана, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов. Француза обвиняют в наемничестве, его объявили в международный розыск.

По версии следствия, Куэста Хьюго Джулиан в период с июля 2022 по февраль 2024 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника, состоял на службе в 28-й отдельной механизированной бригаде в должности механика-водителя разведывательного отделения в воинском звании солдата, — говорится в сообщении.