В ДНР бойцу «Азова» дали пожизненное за расстрел мирных жителей В ДНР суд заочно дал пожизненный срок бойцу «Азова» за расстрел авто с семьей

Фото: МО Украины

Суд в Донецке заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира первого отделения отдельного отряда специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) национальной гвардии Украины Дениса Жучкова, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру. Украинского военного признали виновным в расстреле автомобиля с семьей в Мариуполе.

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира первого отделения отдельного отряда специального назначения «Азов» национальной гвардии Украины Дениса Жучкова. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Жучкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, суд в ДНР вынес обвинительный приговор фельдшеру 36-й отдельной бригады мотопехоты Вооруженных сил Украины Виталию Матвиенко. Его приговорили к 30 годам лишения свободы за убийство мирных жителей Мариуполя.

До этого суд Донецкой Народной Республики также вынес вердикт по делу бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Шегая. Он был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство гражданского в Мариуполе весной 2022 года.