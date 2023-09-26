«Не сориентировался»: в ДКР Севастополя объяснили недопуск детей в укрытие Глава ДКР Севастополя объяснила недопуск детей в укрытие человеческим фактором

Фото: ДКР г.Севастополь

Людей с детьми не пустили в укрытие Дворца культуры рыбаков во время воздушной тревоги в Севастополе, поскольку это были жители соседних домов, пытавшиеся проникнуть в здание вместе с участниками ансамбля «Атлантика», сообщила Telegram-каналу «Mash на волне» исполнительный директор ДКР Людмила Богатырева. Она также объяснила действия сотрудника, не пустившего людей, пропускным режимом в учреждении.

Тех детей, которых ожидали родители на транспорте, руководители вывели на улицу и отдали персонально родителям. <...> Оставшиеся дети и часть родителей спустились в убежище. Она (автор видео. — NEWS.ru) решила не идти в убежище, которое указано у нее на подъезде, а пойти в убежище ДКР, потому что когда-то у нее когда-то здесь занимались дети, она решила прийти сюда. И поэтому пожарный дежурный, он сказал, что убежище рассчитано для посетителей и сотрудников ДКР, а остальные должны идти по тем адресам, которые у них указаны. <...> Есть человеческий фактор, возможно, человек просто не сориентировался, — рассказала руководитель ДКР.

Богатырева отметила, что в ДКР впервые столкнулись с воздушной тревогой, и алгоритма работы с посторонними людьми в таких условиях у них не было. По факту произошедшего проводится служебная проверка, добавила она.

Ранее СМИ опубликовали видео с места, снятое вечером 25 сентября, на котором сотрудник ДКР Севастополя отказывается пускать людей с детьми в укрытие, объясняя это тем, что оно предназначено только для сотрудников учреждения. Комментируя произошедшее, член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что власти должны приложить все усилия для обеспечения безопасности граждан по всей стране.