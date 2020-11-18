В детском саду в Башкирии убита воспитательница

https://static.news.ru/photo/05da682a-296d-11eb-aa5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из детских садов Башкортостана произошло убийство. Пьяный мужчина зарезал воспитательницу.

Как сообщает СУ СК по региону, это случилось в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района днём 17 ноября. По подозрению в убийстве задержан бывший муж воспитательницы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 49-летний мужчина пришёл в детское учреждение и трижды ударил женщину ножом. Предполагается, что на преступление его толкнула ревность.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом. Учащиеся школы и воспитанники детского сада на момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений, — цитирует РИА Новости сообщение местного Следственного комитета.

От полученных ранений воспитательница скончалась в машине скорой помощи. Начато следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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