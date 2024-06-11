В детском саду ребенка ударили по спине и оставили в темноте в Крыму В Крыму воспитательница детсада ударила ребенка и оставила его плакать в темноте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму воспитательница детского сада ударила девочку по спине, после чего оставила ее плакать одну в темной раздевалке, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на Следственный комитет. Уточняется, что СК устанавливает обстоятельства инцидента.

По данным издания, мама ребенка написала о произошедшем в социальных сетях. Следственный комитет оценит действия воспитательницы и руководства этого детского сада.

Ранее в Полевском детский сад № 53 обязали выплатить штраф за травму четырехлетнего ребенка. Уточняется, что малыш получит компенсацию морального вреда. По данным издания, ребенок выходил из туалета и споткнулся, из-за чего упал и ударился коленкой. Из дверного порога торчал металлический гвоздь, о который малыш и поранился. Ребенок получил колотую рану коленного сустава.

До этого сотрудников детского сада в американском Нью-Гэмпшире арестовали за то, что они тайно подсыпали воспитанникам мелатонин в еду без ведома родителей. По итогам длительного расследования владельцу и трем работникам учреждения были предъявлены обвинения. Мелатонин является безрецептурным препаратом, используемым в качестве снотворного.

В Москве воспитательницу детского сада обвинили в избиениях пятилетнего мальчика. О систематическом насилии в отношении ребенка рассказала его мать.