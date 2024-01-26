В детском саду под Псковом выявили вспышку кишечной инфекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Случаи заболевания острой кишечной инфекцией зафиксированы в детском саду, расположенном в поселке Писковичи Псковской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, которые приводит ТАСС, учреждение приостановило работу. Данная мера направлена на профилактику дальнейшего распространения инфекции среди детей. Всего заразилось 20 детей.

Позднее представители Роспотребнадзора заявили, что в ходе проверки детского сада были выявлены нарушения правил санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности они нарушались при приготовлении пищи для детей. При лабораторном обследовании у одного из воспитанников детского сада и у одного из сотрудников был выявлен норовирус. Отмечается, что заболевание протекает в легкой форме у всех заразившихся.

За больными установлено медицинское наблюдение, все находятся на амбулаторном лечении, — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, ошибка при приготовлении котлет привела к смерти ребенка в Красноярском крае. В ходе проверки выяснилось, что отец ребенка добавил в блюдо слишком много нитритной соли. Она выделяет опасные нитрозамины в процессе термической обработки.