В детском отделении татарстанской больницы произошел взрыв

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана произошел взрыв. Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, в детском приёмном отделении РКИБ лопнул кислородный баллон.

Он разгерметизировался, не выдержав опрессовки. Обошлось без огня и, предварительно, — без пострадавших.

Сейчас сотрудники эвакуируют пациентов и персонал. Пожарные уже прибыли к месту ЧП.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал.

До этого сообщалось о похожем случае в Ржеве Тверской области. Там в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, который привел к взрыву газа, погиб 67-летний житель дома.

Утром 10 января в четырехэтажном многоквартирном доме в селе Непецино произошел взрыв. Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв случился на первом этаже, возгорания не последовало. На фото с места происшествия, опубликованных ранее, видно, что ударной волной на нескольких этажах выбило окна, а в квартире, где произошел взрыв, разрушена стена.