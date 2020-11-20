В детском центре в Чечне сменили изображения героев Marvel на Кадырова

https://static.news.ru/photo/783f0b1e-2b2a-11eb-864b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/Global Look Press

После замечания главы Чечни Рамзана Кадырова власти Курчалоя сменили оформление детского игрового центра, где на стенах были нарисованы герои комиксов Marvel. Вместо них на стенах появились изображения героев региона, в тои числе его первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова.

На церемонию открытия центра приехал сам глава республики. Теперь на стенах изображены духовные и военные лидеры времён Кавказской войны: Шейх Мансур (первый Имам Северного Кавказа), Бейбулат Таймиев (участник Кавказской войны) и Байсангур Беноевский (полководец того же периода), передаёт РИА Новости.

Глава республики 16 ноября посетил центр и потребовал заменить американских героев на национальных. До этого на стенах изображались герои комиксов Тор, Железный человек и Капитан Америка.

Ранее, как писал NEWS.ru, чеченская газета в Instagram опубликовала карикатуры на французский сатирический журнал Charlie Hebdo. На них изображена змея, которая подписана названием французского журнала и выпускает яд на Коран. На другой карикатуре мужчина с бородой, подписанный как террористическая организация, пожимает руку журналу.

Соцсеть удалила эти изображения.