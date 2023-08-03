В детских лагерях Анапы усилят безопасность после нападения педофила

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Анапы усилят меры безопасности во всех детских лагерях города и проведут там внеплановые проверки после случая в лагере «Счастливое детство», куда проник педофил и надругался над школьницами, сообщается в Telegram-канале мэрии. Соответствующий указ подписал мэр Анапы Василий Швец.

Чрезвычайная ситуация, которая произошла в «Счастливом детстве», не должна повториться. Начиная с завтрашнего дня будут проведены внеплановые проверки детских лагерей, — говорится в заявлении.

Объекты, где будут выявлены нарушения мер безопасности, ожидают серьезные последствия, вплоть до закрытия, предупредили Швец. Также он поручил организовать работу интеллектуального видеонаблюдения «Купол» на всех пляжах детских лагерей. В заявлении уточняется, что эта система помогла правоохранительным органам задержать более 1,1 тыс. человек, находящихся в розыске.

Проверки соответствия детских здравниц требованиям антитеррористической безопасности продолжатся на постоянной основе, — подчеркивается в сообщении мэрии.

Ранее стало известно, что в Анапе задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность пяти несовершеннолетних девочке в лагере «Счастливое детство». Арестованный ранее уже был судим.