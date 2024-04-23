Жители Лукоянова обвинили воспитателя в жестоком обращении с ребенком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Лукоянове Нижегородской области родители двухлетней девочки обратились в полицию из-за грубого обращения с их ребенком в детском саду, передает NewsNN. Знакомая семьи сняла на видео, как их дочь за куртку подвесили на забор. Автор видео утверждает, что сделала это воспитательница, которая на записи спокойно наблюдает за ребенком. В администрации отрицают причастность сотрудницы к произошедшему.

[Воспитатель детского сада] все отрицала, сказала, что такого быть не может, что нет начала видео и еще надо доказать, что это она, — рассказала мама девочки.

В детсаду журналистам заявили, что непрофессионального поведения со стороны своего педагога не видят, но от работы ее пока отстранили. По факту произошедшего проводится служебное расследование.

В феврале стало известно, что воспитательница детского сада в городе Вилючинске Камчатского края во время прогулки протащила одного из маленьких детей волоком за капюшон по снегу. Инцидент произошел 11 января в детском саду «Морячок». На ситуацию обратили внимание в региональной прокуратуре.