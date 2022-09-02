Детсад Читы проверят из-за вручения грамот с гербом Украины Комитет образования Читы проверяет детсад, в котором детям вручили грамоты с гербом Украины

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Комитет образования Читы начал проверку в детском саду № 73 после того, как в нем вручили детям грамоты с гербом Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобразования Забайкальского края. Ранее в Сети появились фотографии грамот с официальным символом украинского государства — желтым трезубцем.

В настоящее время учредитель детского сада — комитет образования Читы — проводит служебную проверку. Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после, — сообщили в пресс-службе министерства.

В детском саду отказались отвечать на вопрос NEWS.ru о грамоте с гербом Украины.

Мы не даем никаких комментариев. Извините, до свидания, — заявили в детсаду.

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