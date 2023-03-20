Увидевшего пропаганду ЛГБТ в лавочках детсада назвали «больным на голову» Заведующая детсадом «Зоряночка» Месикова: ЛГБТ-пропаганду в лавочках увидел «больной на голову»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель города Ессентуки Ставропольского края, который увидел пропаганду ЛГБТ в раскрашенных в цвета радуги лавочках в детском саду «Зоряночка», является «больным на голову», заявила в беседе с «Газетой.Ru» заведующая учреждением Светлана Месикова. По ее словам, в яркие цвета окрашена вся территория детсада. Она добавила, что дошкольное учреждение проверял участковый и убедился, что все в порядке.

У нас лавочки и ворота раскрашены в цвета радуги, очередность соблюдается: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый. Они у нас так давно покрашены. Наверное, он больной на всю голову человек, не знаю <...> Конечно, все это расписали, раздули, вся страна читает. Но это же смешно, — рассказала Месикова.

Заведующая детсадом добавила, что к доносчику, возможно, применят меры. Она предположила, что правоохранители могут вызвать его и опросить. Месикова добавила, что в «Зоряночке» работают люди «с твердыми убеждениями», которые не имеют отношения к ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Ставропольского края намерены проверить детский сад на пропаганду ЛГБТ после жалоб в отношении учреждения со стороны местного жителя. В полицию обратился 65-летний житель города Ессентуки и пожаловался, что лавки в детском саду «Зоряночка» раскрашены в цвета радуги. Пенсионер счел это пропагандой ЛГБТ.