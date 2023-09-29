В деревне под Екатеринбургом нашли труп 39-летней матери-одиночки KP.RU: в Свердловской области нашли труп 39-летней матери-одиночки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В деревне Курманка Свердловской области на дачном участке нашли тело 39-летней матери-одиночки, сообщает KP.RU со ссылкой на источник. Полиция разыскивает мужчину в возрасте от 30 до 40 лет, его подозревают в совершении насильственного убийства екатеринбурженки.

В период времени 25.09.2023 по 28.09.2023 по адресу: Свердловская область, город Заречный, деревня Курманка, улица Лесная, около участка 46, обнаружен труп Косецкой Е. В. с признаками насильственной смерти, — говорится в ориентировке на предполагаемого убийцу.

Знакомая погибшей в беседе с KP.RU рассказала, что та была добрым и светлым человеком. Появление ребенка стало большим счастьем для нее. Она отметила, что женщина не могла покончить с собой.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге местный житель обратился к правоохранителям после того, как к нему подошел незнакомый мужчина и заявил, что задушил женщину. Он же и попросил вызвать полицию, которая в итоге нашла зарезанного мужчину. Уточняется, что преступление произошло на территории поселка Шушары.

До этого в Санкт-Петербурге 44-летний мужчина зарезал свою 40-летнюю жену на глазах у двух дочерей. Одна из девочек в возрасте 17 лет пыталась остановить отца, но это не помогло избежать трагедии.