В деревне Каверзы нашли трупы повешенных собак МВД возбудило уголовное дело из-за повешенных собак в Псковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре мертвых собаки, три из которых были повешены в сарае хозяйки, нашли в деревне Каверзы (Псковская область), сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону. По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.

По факту обнаружения в Невельском районе в сарае дома в деревне Каверзы трех повешенных собак и одной умершей собаки в будке следователями МО МВД России «Невельский» в отношении хозяйки собак 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ, — сказали в УМВД.

Правоохранители уже получили акты вскрытия животных. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что жительнице Абинска (Кубань) грозит пять лет лишения свободы за жестокое обращение с животными. По данным ГУ МВД по регину, 69-летняя женщина пыталась утопить троих щенков в озере Центрального парка. Ведомство установило, что злоумышленница посадила животных в коробку, обмотала ее скотчем и бросила в воду.

На распространенном в Сети видео заметно, что пенсионерка улыбалась, когда очевидцы произошедшего поинтересовались, что в коробке, и пригрозили заявлением в полицию. Судя по кадрам, прохожие спасли трех щенят.

До этого в интернете появилось видео, на котором подросток из Балаково минут 20 избивал ногами, душил и подвешивал за поводок щенка. Местные жители, ставшие свидетелями происходящего, написали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животным. Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сказал, что ответственность за издевательства подростка над щенком будут нести родители несовершеннолетнего.