В дербентском храме раскрыли, как удалось избежать жертв среди детей Сестра Гуля: жара позволила избежать жертв среди детей при теракте в Дербенте

Фото: NEWS.ru

Жертв среди маленьких детей при теракте в храме Покрова Пресвятой Богородицы удалось избежать благодаря отмене репетиции танцев из-за жаркой погоды, сообщила NEWS.ru служительница храма Гуля. Она призналась, что у нее словно было предчувствие.

Мы всегда здесь репетировали, жарко было, батюшка сидел благословлял наших деток. И в этот день дети говорят: давайте поставим еще один танец с веночками. Я говорю: что-то жарко — как будто предчувствие [было] — [дети] не пришли. Так бы, конечно, было бы очень много жертв, потому что постоянно вечером в шесть часов мы собирались здесь и репетировали до семи, а потом детей по домам разводили, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что в Дербенте состоялись похороны протоиерея Николая Котельникова, который погиб в результате теракта в Дагестане. Церемонию погребения посетили десятки местных жителей. Пришедшие проститься с православным священником не могли сдержать слез. Люди подходили к могиле, чтобы бросить горсть земли.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. Убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.