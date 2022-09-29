В Дербенте всех местных мужчин срочно вызывают в военкомат

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В городе Дербенте в Дагестане всех местных мужчин призвали срочно явиться в военкомат. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», машина МЧС колесит по всему городу, а из ее динамиков доносится экстренное оповещение с требованием прийти в военкомат.

Уважаемые граждане города Дербента. Всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента. При себе иметь паспорт и военный билет, — говорится в сообщении.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана жители села Эндирей перекрыли федеральную трассу, протестуя против частичной мобилизации. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале, было видно, как на улицы вышли десятки местных жителей. Полиция пыталась разогнать протестующих, стреляя в воздух. По словам местных жителей, причиной перекрытия трассы стало то, что военкоматы вручили повестки молодым людям, недавно вернувшимся из армии.

После этого глава республики Сергей Меликов пригрозил персональной ответственностью главам городов и районов за ошибки, допущенные при мобилизации граждан, а также призвал исправить их. По его словам, частичная мобилизация должна осуществляться исключительно по объявленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям.