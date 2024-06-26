В Дербенте рассказали, чего добились террористы Ахунд Миртаибов: теракты в России сплотили жителей страны

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Террористические атаки в России, вопреки ожиданиям их организаторов, только сплотили жителей страны независимо от национальности и вероисповедания, заявил ахунд исторической Джума-мечети Дербента Сеидхашим Миртаибов. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, последняя атака в Дагестане имела своей целью произвести раскол между дагестанцами и русскими. Он призвал всех быть бдительными и не подаваться на провокации.

Это сделали не мусульмане. Это [сделали] извне [люди], которые хотели, чтобы произошел раскол между Россией и Дагестаном. <...> Мы будем бдительными, не будем подаваться на провокации, — сказал он.

В Дагестане прошло отпевание погибшего при теракте протоиерея Николая Котельникова. Местные жители собрались почтить память священника и проводить его в последний путь. На кадрах видно, что храм заполнен людьми, которые скорбят из-за трагедии. Кроме того, к воротам православного собора жители несут цветы и венки.

Убийство протоиерея в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц. В ходе планирования были четко обозначены и другие объекты для удара. В частности, террористами упоминались синагога и православные храмы в Дербенте и Махачкале.