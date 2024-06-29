В Дербенте двухлетний ребенок выпал из окна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Дербенте двухлетний ребенок выпал из окна, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По его данным, малыша госпитализировали с разбитой головой и переломами. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По информации канала, предварительно, пострадавший оказался без присмотра взрослых в квартире на улице Сальмана. Он остался жив благодаря тому, что приземлился с пятого этажа на пристройку. Telegram-канал «Махачкала №1» пишет, что прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Ранее мальчик 2022 года рождения выпал из окна квартиры на третьем этаже на юге Москвы. В столичной прокуратуре сообщили, что ребенок выжил, данные о его состоянии не приводятся. Инцидент произошел на улице Подольских Курсантов в Чертаново.

До этого в Балашихе ребенок несколько раз выходил на карниз окна 11-го этажа, пока его мать спала. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что игра со старшей сестрой едва не стоила мальчику жизни. Взаимоотношениями в семье заинтересовались органы опеки. Пока мальчик играл, одни очевидцы пытались уговорить его зайти внутрь, другие ломились в квартиру. Соседи семьи считают, что мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.